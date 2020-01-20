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На главу «Укрзализныци» Кравцова открыли производство, фото: Facebook

На главу «Укрзализныци» Кравцова открыли производство (ДОКУМЕНТ)

20 янв 2020, 10:21
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Главу «Укрзализныци» Евгения Кравцова заподозрили в злоупотреблении служебным положением.

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло производство. Об этом сообщает Telegram-канал «UN — сливы и груши» со ссылкой на источники.

Речь идет о производстве, которое возбуждено 27 декабря 2019 года по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса. Чиновника обвиняют в злоупотреблении властью или служебным положением.

В материалах фигурирует не только Кравцов. Председатель наблюдательного совета Шевка Аджунер, его прямой руководитель, также указан в документе.

Как отмечают другие источники, Кривцов и Шевка тратили немалые бюджетные средства, но не на повышение заработных плат работникам и не на решение проблем износа подвижного состава предприятия. Чиновники катались на служебном транспорте, заказывая при этом кейтеринг суммой от 200 тыс. грн, покупали за деньги «Укрзализныци» элитные алкогольные напитки и сигары.

На главу «Укрзализныци» Кравцова открыли производство, фото: «UN - сливы и груши»

Напомним, в декабре Евгений Кравцов заявил об отставке. Он рассказал, что вместе с командой работал над воплощением стратегии развития украинской инфраструктуры.

Источник: Ракурс


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