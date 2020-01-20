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Ракурс
По делу об убийстве Гандзюк проходят обыски. Фото: kiev-company.in.ua

Дело Гандзюк: СБУ и Офис генпрокурора проводят ряд обысков (ФОТО)

20 янв 2020, 10:18
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Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины проводят ряд обысков по делу об убийстве активистки из Херсона Екатерины Гандзюк.

Сотрудники прокуратуры и оперативники спецслужбы проводят обыски для поиска дополнительных доказательств. Следственные действия проводятся в Херсоне и населенных пунктах области. Об этом 20 января сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Кроме того, на Херсонщине правоохранители проводят специальную операцию с целью пресечения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества. Руководителю банды — бывшему нардепу уже сообщили о подозрении.

Обвинительный акт в отношении указанного лица уже находится на рассмотрении Приморского районного суда Одессы с соглашением о признании его вины в заранее не обещанном сокрытии нападения на Екатерину Гандзюк, — заявили в Офисе генпрокурора.

Обыски на Херсонщине. Фото: Офис генпрокурора

Обыски на Херсонщине. Фото: Офис генпрокурора

Напомним, 4 ноября 2019 года была годовщина смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Советник городского головы Херсона скончалась в больнице 4 ноября 2018 года, после того, как 31 июля на нее вылили литр серной кислоты недалеко от ее дома. Сейчас правоохранители расследуют пять уголовных производств: относительно вероятных заказчиков, организаторов, пособников; относительно обстоятельств преступления; в отношении правоохранителей, которые неподобающе расследовали преступление.

Заказчики нападения до сих пор не установлены. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти и наказать виноватых.

Источник: Ракурс


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