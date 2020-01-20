У справі про вбивство Гандзюк проходять обшуки. Фото: kiev-company.in.ua

https://racurs.ua/ua/n132306-sprava-gandzuk-sbu-ta-ofis-genprokurora-provodyat-nyzku-obshukiv.html

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Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України проводять низку обшуків у справі про вбивство активістки з Херсону Катерини Гандзюк.

Співробітники прокуратури та оперативники спецслужби проводять обшуки для пошуку додаткових доказів. Слідчі дії проводяться у Херсоні та населених пунктах області. Про це 20 січня повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Крім того, на Херсонщині правоохоронці проводять спеціальну операцію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка вчиняла в регіоні насильство над особами та підпали чужого майна. Керівнику банди — колишньому нардепу вже повідомили про підозру.

Обвинувальний акт щодо вказаної особи вже перебуває на розгляді Приморського районного суду м. Одеси з угодою про визнання його винуватості у заздалегідь не обіцяному приховуванні нападу на Катерину Гандзюк, — заявили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, 4 листопада 2019 року була річниця смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк. Радниця міського голови Херсона померла в лікарні 4 листопада 2018 року, після того, як 31 липня на неї вилили літр сірчаної кислоти неподалік від її будинку. Наразі правоохоронці розслідують п’ять кримінальних проваджень: щодо ймовірних замовників, організаторів, пособників; щодо обставин злочину; щодо правоохоронців, які неналежно розслідували злочин.

Замовники нападу досі не встановлені. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв знайти і покарати винуватих.