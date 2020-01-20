Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
У справі про вбивство Гандзюк проходять обшуки. Фото: kiev-company.in.ua

Справа Гандзюк: СБУ та Офіс генпрокурора проводять низку обшуків (ФОТО)

20 січ 2020, 10:18
999

Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України проводять низку обшуків у справі про вбивство активістки з Херсону Катерини Гандзюк.

Співробітники прокуратури та оперативники спецслужби проводять обшуки для пошуку додаткових доказів. Слідчі дії проводяться у Херсоні та населених пунктах області. Про це 20 січня повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Крім того, на Херсонщині правоохоронці проводять спеціальну операцію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка вчиняла в регіоні насильство над особами та підпали чужого майна. Керівнику банди — колишньому нардепу вже повідомили про підозру.

Обвинувальний акт щодо вказаної особи вже перебуває на розгляді Приморського районного суду м. Одеси з угодою про визнання його винуватості у заздалегідь не обіцяному приховуванні нападу на Катерину Гандзюк, — заявили в Офісі генпрокурора.

Обшуки на Херсонщині. Фото: Офіс генпрокурора

Обшуки на Херсонщині. Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, 4 листопада 2019 року була річниця смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк. Радниця міського голови Херсона померла в лікарні 4 листопада 2018 року, після того, як 31 липня на неї вилили літр сірчаної кислоти неподалік від її будинку. Наразі правоохоронці розслідують п’ять кримінальних проваджень: щодо ймовірних замовників, організаторів, пособників; щодо обставин злочину; щодо правоохоронців, які неналежно розслідували злочин.

Замовники нападу досі не встановлені. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв знайти і покарати винуватих.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Скандального забудовника та екс-нардепа Микитася зняли з авіарейсу (ФОТО)

Сьогодні в мережі опублікували фото, на яких показано, як скандального екс-нардепа Микитася виводять з літака прикордонники. Підозрюваного у заволодінні коштами Нацгвардії зняли з рейсу до Лондона

Новини України
11:57