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На главу «Укрзалізниці» Кравцова відкрили провадження, фото: Facebook

На главу «Укрзалізниці» Кравцова відкрили провадження (ДОКУМЕНТ)

20 січ 2020, 10:21
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Главу «Укрзалізниці» Євгена Кравцова запідозрили у зловживанні службовим становищем.

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило провадження. Про це повідомляє Telegram-канал «UN — сливи та груші» з посиланням на джерела.

Йдеться про провадження, яке порушено 27 грудня 2019 за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу. Чиновника звинувачують у зловживанні владою або службовим становищем.

В матеріалах фігурує не тільки Кравцов. Голова наглядової ради Шевкі Аджунер, його прямий керівник, також вказаний у документі.

Як зазначають інші джерела, Кривцов та Шевкі витрачали чималі бюджетні кошти, але не на підвищення заробітних плат працівникам і не на вирішення проблем зносу рухомого складу підприємства. Чиновники катались на службовому кораблі, замовляючи при цьому кейтеринг сумою від 200 тис. грн, купували за гроші «Укрзалізниці» елітні алкогольні напої та сигари.

На главу «Укрзалізниці» Кравцова відкрили провадження, фото: «UN - сливи та груші»

Нагадаємо, у грудні Євген Кравцов заявив про відставку. Він розповів, що разом з командою працював над втіленням стратегії розбудови української інфраструктури.

Джерело: Ракурс


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