На главу «Укрзалізниці» Кравцова відкрили провадження, фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n132307-na-glavu-ukrzaliznyci-kravcova-vidkryly-provadjennya-dokument.html

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Главу «Укрзалізниці» Євгена Кравцова запідозрили у зловживанні службовим становищем.

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило провадження. Про це повідомляє Telegram-канал «UN — сливи та груші» з посиланням на джерела.

Йдеться про провадження, яке порушено 27 грудня 2019 за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу. Чиновника звинувачують у зловживанні владою або службовим становищем.

В матеріалах фігурує не тільки Кравцов. Голова наглядової ради Шевкі Аджунер, його прямий керівник, також вказаний у документі.

Як зазначають інші джерела, Кривцов та Шевкі витрачали чималі бюджетні кошти, але не на підвищення заробітних плат працівникам і не на вирішення проблем зносу рухомого складу підприємства. Чиновники катались на службовому кораблі, замовляючи при цьому кейтеринг сумою від 200 тис. грн, купували за гроші «Укрзалізниці» елітні алкогольні напої та сигари.

Нагадаємо, у грудні Євген Кравцов заявив про відставку. Він розповів, що разом з командою працював над втіленням стратегії розбудови української інфраструктури.