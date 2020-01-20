Зеленський і Трамп: президент України розповів про стосунки із американським колегою, фото — DW

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Президент Володимир Зеленський розповів про стосунки із президентом США Дональдом Трампом. Глава держави вкотре прокоментував скандал із імпічментом і телефонною розмовою з господарем Білого дому.

У великому інтерв’ю для ізраїльського видання The Times of Israel Зеленський заявив, що у відносинах з американським лідером Дональдом Трампом він не зробив нічого протизаконного.

На зауваження журналіста про те, що Україна втягнулася в полеміку навколо президента Трампа Зеленський відповів: «Люблю усі питання про США і Трампа. У мене були телефонні дзвінки з президентом США. Як президент України я зробив усе, що міг зробити як президент України, щоб мати добрі, надійні та міцні стосунки з одним із наших стратегічних партнерів».

Президент розповів, що намагався уникнути будь-якої власної участі чи участі України у політичних розбірках у США.

Це їхня країна, і вони ставляться до своєї країни так, як їм подобається. І я не хочу, щоб вони втягували нас у будь-який випадок, пов’язаний із їх внутрішньою політикою.

Нагадаємо, що у вересні 2019 року Палата представників з подачі демократів оголосила про запуск процедури імпічменту Трампа. Приводом для початку розгляду послужили припущення про тиск Трампа у липневій телефонній розмові на президента України Володимира Зеленського. Вважається, що глава Білого дому спонукав Київ допомогти обратися на другий термін в 2020 році.

Дві статті звинувачення проти Трампа (зловживання владою і перешкоджання Конгресу) були затверджені демократами ще 18 грудня. У четвер статті звинувачення були офіційно представлені в Сенаті.

Тепер Сенат буде виконувати функції присяжних, а Палата представників фактично виступить стороною обвинувачення. Керувати процесом буде глава Верховного суду США. Для усунення президента з посади необхідна підтримка не менше двох третин сенаторів (не менше 67 голосів). Республіканці займають у верхній палаті Конгресу 53 місця з 100. Всього цей процес триватиме приблизно два тижні.