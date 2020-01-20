Пилові бурі накрили Австралію. Фото: Jen Browning

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Ракурс

Пожежі в Австралії не стали останніми природними випробуваннями, з якими зіткнулася країна. Деякі штати накрили пилові бурі через сильний вітер, а під час грози випав град, розміром з м’яч для гольфу.

Пилові бурі почалися у місті Нарромін в Новому Південному Уельсі. Вітер, швидкість якого досягла 107 км/годину, незабаром приніс пилові бурі до міст Дуббо і Паркес штату Новий Південний Уельс. Очевидці повідомляють, що пилові хмари були настільки густими, що деякі міста занурилися у пітьму, пише The Guardian.

Причиною масштабних пилових бур стали грози і сильні вітри.

Також у штаті Новий Південний Уельс пройшла гроза, під час якої випав град, розміром з м’яч для гольфу. Через розгул стихії були пошкоджені сотні автомобілів. За останню добу рятувальники отримали близько тисячі викликів, пов’язаних з ушкодженнями в результаті розгулу стихій. Сильний град був зафіксований у Канберрі та інших великих містах.

Окрім того, повідомляється, що в результаті сильних гроз, які пройшлися декількома штатами, в Австралії загинули сотні тисяч риб.

Як писав «Ракурс», раніше в NASA розповіли, що дим від лісових пожеж в Австралії впливає на клімат у світі. У Південній Америці він призвів до появи туману, а у Новій Зеландії через смог потемнів сніг у горах. Фахівці вважають, що незабаром дим від пожеж здійснить оберт навколо Землі і знову накриє континент.

Також в університеті Сіднея підрахували, що близько мільярда тварин загинули від пожеж в Австралії.