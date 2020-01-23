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Инвестиции в Украину: Гончарук пообещал налоговые каникулы и льготы в приватизации, фото — "24 канал"

Налоговые каникулы и льготы в приватизации: Гончарук в Давосе рассказал о «конфетах» для инвесторов

23 янв 2020, 10:45
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Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал на форуме в Давосе об условиях, которые предложит Украина иностранным инвесторам.

Во время украинского завтрака в Давосе глава правительства заверил, что каждый значительный инвестор, который вложит более 100 млн долл. в украинскую экономику, «получит прямые гарантии от Кабмина».

Гончарук пообещал принять в Раде специальный закон. Он предоставит правительству мандат на решение вопросов, которые волнуют инвесторов — от налоговых льгот до земельных вопросов и инфраструктуры.

Другая «конфетка» для иностранного инвестора такова: Кабмин будет предоставлять им особые условия приватизации. Если инвестор покупает предприятие стоимостью от 10 млн долл., то получает «налоговые каникулы» — освобождение от налога на прибыль на период до пяти лет.

Добавьте сюда возврат инвестиций в модернизацию в течение двух-пяти лет — и это очень привлекательное предложение! — заявил Гончарук в Давосе.

Он обязался также создать специальный международный арбитраж. Он пригодится для решения незначительных инвестиционных требований (до 10 млн долл.), которые в противном случае были бы чрезмерно дорогими для того, чтобы быть переданными в арбитраж.

Напомним, что сегодня Гончарук сообщил о политической договоренности правительства и оператора железной дороги ФРГ о передаче в управление «Укрзализныци».

Источник: Ракурс


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