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Інвестиції в Україну: Гончарук пообіцяв податкові канікули і пільги у приватизації, фото — "24 канал"

Податкові канікули і пільги у приватизації: Гончарук у Давосі розповів про «цукерки» для інвесторів

23 січ 2020, 10:45
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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів на форумі у Давосі про умови, які запропонує Україна іноземним інвесторам.

Під час українського сніданку у Давосі керівник уряду запевнив, що кожен значний інвестор, що вкладе понад 100 млн дол. в Україну, «отримає прямі гарантії від Кабміну».

Гончарук пообіцяв ухвалити в Раді спеціальний закон. Він надасть уряду мандат на вирішення питань, що турбують інвесторів — від податкових пільг до земельних питань та інфраструктури.

Інша «цукерка» для іноземного інвестора така: Кабмін надаватиме їм особливі умови у приватизації. Якщо інвестор купує підприємство вартістю від 10 млн дол., то отримує «податкові канікули» — звільнення від податку на прибуток на період до п’яти років.

Додайте сюди повернення інвестицій у модернізацію за 2−5 років — і це дуже приваблива пропозиція! — заявив Гончарук у Давосі.

Він зобов’язався також створити спеціальний міжнародний арбітраж. Він стане в нагоді для вирішення незначних інвестиційних вимог (до 10 млн дол.), які в іншому випадку були б надмірно дорогими для того, щоб бути переданими до арбітражу.

Нагадаємо, що сьогодні Гончарук повідомив про політичну домовленість уряду та оператора залізниці ФРН про передачу в управління «Укрзалізниці».

Джерело: Ракурс


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Податкові канікули і пільги у приватизації: Гончарук у Давосі розповів про «цукерки» для інвесторів

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