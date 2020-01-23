Арахамия рассказал, что еще 2-3 министра могут подать в отставку. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n132512-esche-2-3-ministra-mogut-podat-v-otstavku-arahamiya.html

Ракурс

Кабинет министров Украины может в скором времени изменить свой состав. Ротацию министров не исключает глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Так, уже заявление об отставке по собственному желанию написала министр развития общин и территорий Алена Бабак. На ее место хотят назначить главу Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля, рассказал Арахамия в интервью «Украинской правде».

По словам главы фракции, еще 2−3 министра могут подать в отставку, однако «об этом слишком рано говорить».

Что касается остальных… Смотрите, это же не политическое правительство, а технократическое, — добавил Арахамия.

На вопрос журналистов о министре внутренних дел Арсене Авакове, которого, по словам депутатов, назначали временно, Арахамия ответил, что это решение президента Владимира Зеленского и они будут его поддерживать.

Напомним, Алена Бабак, министр развития общин и территорий Украины, написала заявление об отставке по собственному желанию 16 января.

Как писал «Ракурс», ранее Арахамия заявил, что отставка правительства ни к чему хорошему не приведет, потому что Украина потеряет полгода и новому Кабмину нужно будет запускать все процессы заново. Так он прокомментировал скандал с Гончаруком, который 17 января подал президенту заявление об отставке после кассетного скандала.