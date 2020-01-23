Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Арахамия рассказал, что еще 2-3 министра могут подать в отставку. Фото: LIGA.net

Еще 2−3 министра могут подать в отставку — Арахамия

23 янв 2020, 11:16
999

Кабинет министров Украины может в скором времени изменить свой состав. Ротацию министров не исключает глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Так, уже заявление об отставке по собственному желанию написала министр развития общин и территорий Алена Бабак. На ее место хотят назначить главу Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля, рассказал Арахамия в интервью «Украинской правде».

По словам главы фракции, еще 2−3 министра могут подать в отставку, однако «об этом слишком рано говорить».

Что касается остальных… Смотрите, это же не политическое правительство, а технократическое, — добавил Арахамия.

На вопрос журналистов о министре внутренних дел Арсене Авакове, которого, по словам депутатов, назначали временно, Арахамия ответил, что это решение президента Владимира Зеленского и они будут его поддерживать.

Напомним, Алена Бабак, министр развития общин и территорий Украины, написала заявление об отставке по собственному желанию 16 января.

Как писал «Ракурс», ранее Арахамия заявил, что отставка правительства ни к чему хорошему не приведет, потому что Украина потеряет полгода и новому Кабмину нужно будет запускать все процессы заново. Так он прокомментировал скандал с Гончаруком, который 17 января подал президенту заявление об отставке после кассетного скандала.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Арахамия признал наличие четырех групп влияния в «Слуге народа», СМИ указали на олигархов

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что в их фракции сейчас есть четыре неформальные группы влияния. Среди них, вероятно, есть группа Ильи Павлюка и Игоря Коломойского

Новости Украины
12:17

Уже и не 40 миллионов: Дубилет рассказал о результатах переписи в Украине (ИНФОГРАФИКА)

В Украине по состоянию на 1 декабря проживало 37,3 млн человек. Это данные о населении на подконтрольной украинскому правительстве территории, которые получили во время переписи. Женщин в стране почти на 3 млн больше, чем мужчин

Новости Украины
12:08

Смертельный вирус в Китае: ВОЗ решила пока не объявлять чрезвычайное положение

ВОЗ завтра проведет еще одно заседание по поводу вспышки нового коронавируса в Китае. Сегодня в организации решили дождаться, пока эксперты соберут больше информации по этому вопросу

Новости мира
23:22   22 янв