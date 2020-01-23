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Ракурс
Олексій Гончарук. Фото: Укрінформ

Гончарук: Нова програма з МВФ стартує у найближчі місяці

23 січ 2020, 11:25
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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук сподівається, що у найближчі місяці стартує нова програма співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Про це прем'єр-міністр заявив сьогодні в кулуарах «Українського сніданку», який був організований фондом Віктора Пінчука в Давосі.

Напередодні у Гончарука відбулася бесіда з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, яка проходила в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Під час зустрічі обговорювалося питання розширення фінансування України в обсязі 5,5 млрд дол. Про цю програму Україна і МВФ домовлялися у грудні 2019 року.

Остаточне рішення по даному проекту має прийняти рада директорів МВФ у лютому 2020 року. Для позитивного вирішення питання Україна повинна виконати низку вимог МВФ.

Слід зазначити, що раніше міністр фінансів Оксана Маркарова заявляла, що Україна може відмовитися від фінансової підтримки МВФ після завершення наступної програми фінансування.

Джерело: Ракурс


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