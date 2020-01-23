Змії на ринку. Фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n132516-smertelnyy-koronavirus-v-kytayi-djerelom-zarajennya-mogly-buty-zmiyi-vcheni.html

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Смертельний коронавірус, який вперше був зафіксований у грудні 2019 року в китайському місті Ухань, вже забрав життя 17 людей. Деякі китайські вчені вважають, що вперше людина могла заразитися новим типом коронавірусу від змій.

До такого висновку прийшли вірусологи з Пекіна, Нінбо та Уханя після проведення всебічного дослідження інфекції, повідомляє «Інтерфакс-Україна», посилаючись на видання South China Morning Post.

Вчені стверджують, що саме змія могла бути найбільш ймовірним джерелом зараження людини коронавірусом. Після аналізу генетичних кодів великої кількості тварин, вчені встановили, що найближчими до генетичного коду вірусу виявилися два види змій: південнокитайський багатосмуговий крайт і китайська кобра.

Слід зазначити, що в Китаї досить часто змій вживають в їжу.

Однак, багато китайських вчених не згодні з цією версією поширення коронавірусу. Скептики стверджують, що подібні віруси, як правило, передавалися людині лише від ссавців.

Ще одна група вчених вважає, що схожість генетичного коду зовсім не доводить, що джерелом коронавірусу були змії. Для перевірки цієї гіпотези потрібні експерименти над тваринами.