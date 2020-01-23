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Перепис населення: в Україні проживає 37,3 млн людей, жінок на 3 млн більше, ніж чоловіків, фото — Galinfo

Уже й не 40 мільйонів: Дубілет розповів про результати перепису в Україні (ІНФОГРАФІКА)

23 січ 2020, 12:08
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Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на брифінгу в уряді розповів про результати перепису в Україні.

Головна новина від міністра — в Україні проживало станом на 1 грудня вже менше 40 млн осіб — 37,3 млн. Щоправда, йдеться про населення на підконтрольній українському уряді території.

Дані, оприлюднені Дубілетом, не враховують окуповані території Донбасу і Криму та громадян України, які живуть за кордоном.

У Києві мешкає 3,7 млн людей. В Україні 44% населення перебуває в основному працездатному віці (25 — 54 років), майже 17% — це літні люди. Жінок в країні майже на 3 млн більше, ніж чоловіків (20 млн і 17,2 млн відповідно).

Перепис населення: в Україні проживає 37,3 млн людей, жінок на 3 млн більше, ніж чоловіків, фото — Кабмін

Окрім Києва, найнаселенішими є Дніпропетровська та Харківська області (3,2 і 2,7 млн осіб).

У порівнянні з попереднім переписом, який проводився у 2001 році, населення України скоротилося на 11 млн людей.

Перепис населення: в Україні проживає 37,3 млн людей, жінок на 3 млн більше, ніж чоловіків, фото — Кабмін

Перепис населення провели впродовж трьох місяців. Дубілет заявив, що цей процес не потребував жодних додаткових коштів.

Перепис населення: в Україні проживає 37,3 млн людей, жінок на 3 млн більше, ніж чоловіків, фото — Кабмін

Джерело: Ракурс


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