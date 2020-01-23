Арахамія визнав наявність чотирьох груп впливу в «Слузі народу», ЗМІ вказали на олігархів

Арахамія визнав наявність чотирьох груп впливу у «Слугу народу». Фото: Слуга народу

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Ракурс

Давид Арахамія, глава фракції «Слуга народу», визнав наявність чотирьох груп впливу в парламентській фракції. Серед них, ймовірно, є так звана група депутата Іллі Павлюка, який допомагав на президентських виборах, а також група Олександра Дубінського, якого пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським.

За словами Арахамії, неформальна група Павлюка з’явилася всередині фракції органічно, адже бізнесмен допомагав формувати штаби на президентських виборах, розповів він в інтерв’ю «Українській правді».

ЗМІ повідомляють, що ця група могла налічувати до 30−40 осіб. Пізніше її особисто розпустив президент України Володимир Зеленський через підозри, що депутати групи Павлюка працюють в інтересах олігарха Ріната Ахметова.

Відповідаючи на питання журналістів, Арахамія не заперечив і підтвердив наявність групи Олександра Дубінського, якого пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським. Ця група могла з’явитися після касетного скандалу з прем'єр-міністром Олександром Гончаруком.

Також в інтерв’ю «Главкому» Арахамія розповів про групу Коломойського, вплив якої, за його словами, у фракції «несуттєвий». Арахамія додав, що в цю групу входить і сам Дубінський. Проте глава «Слуги народу» вважає, що небезпеки ця група не несе, адже вони галасливі, але голосів у них немає.

Як розповідає Арахамія, зараз у фракції було прийняте рішення працювати з маленькими групами. Якщо неформальні групи складаються з 10−12 депутатів, то вони не несуть загрози. Якщо їх кількість перевищує 15 осіб, то це загроза для фракції і з такими групами будуть боротися. Так сталося і з групою Павлюка, склад якої знизили до 10% від загальної кількості депутатів у «Слузі народу».

Глава фракції додав, що спочатку вони нервово реагували на появу таких груп, проте пізніше зрозуміли, що зовсім запобігти їх появі не вдасться. Методологія роботи з малими групами на даний момент полягає в тому, що дізняються інтереси цих депутатів, після чого ці дані використовуються для тиску на «болючі місця».

Як писав «Ракурс», журналісти провели розслідування і з’ясували, що український олігарх Ігор Коломойський протягом двох місяців міг тричі таємно зустрічатися з президентом Володимиром Зеленським.