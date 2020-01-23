Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

https://racurs.ua/n132520-zelenskiy-kiev-i-moskva-vedut-peregovory-po-obmenu-vseh-plennikov-kremlya-i-ldnr.html

Ракурс

Обмен пленными является одной из первостепенных задач украинского правительства. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что ведутся переговоры относительно освобождения всех пленных украинских граждан, в том числе и крымских татар, которые находятся в плену в Российской Федерации и ЛДНР.

Такое заявление украинский президент сделал во время общения с журналистами в Иерусалиме, сообщает официальный сайт Офиса президента.

Работа ведется в двух направлениях и существует два списка на обмен пленными.

Первый список был утвержден в Минске, но он будет пополняться. Согласно этому списку, будет производиться обмен украинских граждан, которые находятся в плену на оккупированной территории Донбасса.

Второй список предполагает обмен всех украинских граждан, в том числе и крымских татар, которые находятся на территории Российской Федерации.

Как ранее писал «Ракурс», Зеленский выразил сомнение относительно возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках своего визита в Израиль. В Офисе президента заявили, что если такая встреча состоится, то на ней будет обсуждаться вопрос обмена пленными.