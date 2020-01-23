Справа Бернацької і Бабіна: НАБУ пояснило суть підозри, фото — "РБК-Україна"

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Двом високопосадовцям Антикорупційне бюро оголосило підозру в розкраданні понад 50 млн грн. Йдеться про екс-заступника міністра юстиції Наталю Бернацьку і екс-представнику президента України в Криму Бориса Бабіна.

Слідство встановило, що підозрювані у 2013−2016 роках організували схему з використанням механізму звернення до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Як повідомила прес-служба НАБУ, вони ввели в оману європейську інституцію, оскільки не поінформували її про всі обставин спору. Щодо Бабіна, то підозра стосується його діяльності на посаді урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ.

Крім них, оголосили підозру ще чотирьом особам. Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем і легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

Прес-служба НАБУ розповіла, що у вересні 2013 року представник товариства «Золотий Мандарин Ойл» за вказівкою одного із нардепів спрямував до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) заяву про стягнення з держбюджету 54,2 млн грн. Ця сума є несплаченою заборгованістю з боку ВАТ «Київенерго» перед підприємством зі зберігання мазуту. Рішення про повернення цих коштів з 2009 року виконавчою службою нібито и не виконувалося.

Слідчі встановили, що, не дивлячись на рішення суду на свою користь, «Золотий Мандарин Ойл» за його реалізацією в виконавчу службу не звертався. Про цей факт підприємство ЄСПЛ не повідомило. Так само, як і приховало від європейської інституції факт поступки права вимоги до ВАТ «Київенерго» на користь іншої приватної компанії, також близької до екс-нардепа, організатора схеми. Це сталося за півроку до звернення до ЄСПЛ.

Для супроводу справи в ЄСПЛ екс-нардеп домовився з керівництвом Міністерства юстиції, за сприяння якого урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору. На підставі цього він зобов’язався сплатити на користь підконтрольного нардепу «Золотого Мандарину Ойл» 54,2 млн грн із бюджет за зобов’язаннями, які виникли між двома приватними юридичними особами. У лютому 2016 року уряд перерахував вказану суму.