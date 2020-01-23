Тризубец «реабилитируют»: Британия удалит украинский символ из перечня «экстремистской символики»

Изображение трезубца, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n132535-trizubec-reabilitiruut-britaniya-udalit-ukrainskiy-simvol-iz-perechnya-ekstremistskoy-simvoliki.html

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Трезубец, конституционный национальный символ и герб Украины, в Великобритании решили исключить из перечня «экстремистской символики», приведенного в резонансном «Руководстве по противодействию экстремизму».

Соответствующее решение было принято после многочисленных обращений неравнодушных украинцев и украинских дипломатов. Об этом в своем Твиттере сообщил посольство Украины в Великобритании со ссылкой на пресс-службу контртеррористической управления британской полиции.

В британском ведомстве отмечают, что определенные национальные флаги и символы попали в это пособие, поскольку есть случаи присвоения их себе ультраправыми группами как части своей идентичности.

Мы встретились с представителями FCO (Управление иностранных дел и Содружества Великобритании — ред.) и посольства Украины, обновили руководство и изъяли украинский конституционный трезубец, — отметили в пресс-службе контртеррористического управления.

Напомним, в это пособие, кроме трезубца, также попали символика полка «Азов», международной неправительственной природоохранной организации Greenpeace и ряда ненасильственных организаций.