Дело Шеремета: Пуму отпустили из СИЗО под домашний арест, фото — Фейсбук О.Помазановськой

https://racurs.ua/n132534-odnu-iz-figurantok-dela-sheremeta-otpustili-iz-sizo-pod-domashniy-arest.html

Ракурс

Участника АТО Инну Грищенко (Пуму) 23 января суд отпустил под домашний арест. Меру пресечения ей изменили в Апелляционном суде Киева.

О таком решении Фемиды сообщила адвокат Елена Помазановская в Фейсбук. Пуму освободили в зале суда. Грищенко будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 24 февраля.

Грищенко задержали по подозрению в покушении на убийство жителя Ивано-Франковской Михаила Чекурака. Ее задержали в начале ноября, а мужчины, также атовца Владислава Грищенко — 24 сентября 2019 года.

Грищенки оказались в поле зрения силовиков во время расследования неудачного покушения на жителя Косова Чекурака, который находится под следствием по делу о разбое. Инне Грищенко суд 27 декабря 2019 года продлил арест до 24 февраля 2020 года.

В то же время 12 декабря министр Арсен Аваков сообщил, что Грищенки с группой других лиц проходят и по делу об убийстве Павла Шеремета. Супругам подозрение по делу Шеремета не объявляли.

Сегодня в суде рассматривают новое ходатайство на арест одной из подозреваемых — врача и волонтера Юлии Кузьменко.