Изменение меры пресечения Кузьменко: трансляция из суда, скриншот трансляции

https://racurs.ua/n132529-izmenenie-mery-presecheniya-kuzmenko-translyaciya-iz-suda.html

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Изменении меры пресечения фигуранту дела Павла Шеремета 23 января рассматривают в Печерском районном суде Киева. Такое ходатайство подала сторона защиты Юлии Кузьменко.

Под стенами суда собрались несколько десятков человек, которые выступают в поддержку подозреваемой. Они призывают суд изменить меру пресечения ей на более мягкую.

14 декабря суд взял под стражу без возможности внесения залога Андрея Riffmaster Антоненко. Он арестован его на два месяца — до 8 февраля 2020 года. Аналогичная мера пресечения избрана и для Юлии Кузьменко. В начале января суд не удовлетворил предыдущее ходатайство адвокатов Кузьменко.

Журналист «Украинской правды» Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева.