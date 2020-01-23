Евросоюз приостановил импорт мяса птицы и мясной продукции из Украины

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ЕС ограничил ввоз из Украины мясной продукции
Евросоюз приостановил импорт мяса птицы и мясной продукции из Украиныhttps://racurs.ua/n132530-evrosouz-priostanovil-import-myasnoy-i-myasnoy-produkcii-iz-ukrainy.htmlРакурс
Евросоюз приостановил импорт из Украины мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы.
В то же время ввоза на территорию ЕС из Украины яиц и яичной продукции под эти ограничения не попало, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
В ведомстве отмечают, что соответствующее сообщение от Еврокомиссии поступило вчера вечером.
Учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительных договоренностей, данное решение ЕС является очень неожиданным для украинской стороны, — отмечают в ведомстве.
В Держспоживслужби отмечают, что недавно в Украине был зафиксирован случай гибели птиц от гриппа, о чем наше государство немедленно проинформировало своих торговых партнеров.
Инцидент произошел 18 января в Немировского района Винницкой области. Уже 20 января местные власти утвердили план по ликвидации этого заболевания.
В результате, по оперативным данным, на 23 января все имеющиеся в соответствующем эпизоотическом очаге птицы были умерщвлены и сожжены и начались дезинфекционные работы, отмечают в ведомстве.
Украинские мероприятия по контролю и ликвидации гриппа птицы признаны эквивалентными тем, которые осуществляются странами-членами ЕС, — отмечают в ведомстве и добавляют, что начались переговоры с Евросоюзом по согласованию позиций по этому вопросу.
Напомним, Евросоюз предлагает Украине провести переговоры относительно моратория на экспорт леса-кругляка.
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