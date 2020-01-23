Евросоюз приостановил импорт мяса птицы и мясной продукции из Украины

ЕС ограничил ввоз из Украины мясной продукции

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Евросоюз приостановил импорт из Украины мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы.

В то же время ввоза на территорию ЕС из Украины яиц и яичной продукции под эти ограничения не попало, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В ведомстве отмечают, что соответствующее сообщение от Еврокомиссии поступило вчера вечером.

Учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительных договоренностей, данное решение ЕС является очень неожиданным для украинской стороны, — отмечают в ведомстве.

В Держспоживслужби отмечают, что недавно в Украине был зафиксирован случай гибели птиц от гриппа, о чем наше государство немедленно проинформировало своих торговых партнеров.

Инцидент произошел 18 января в Немировского района Винницкой области. Уже 20 января местные власти утвердили план по ликвидации этого заболевания.

В результате, по оперативным данным, на 23 января все имеющиеся в соответствующем эпизоотическом очаге птицы были умерщвлены и сожжены и начались дезинфекционные работы, отмечают в ведомстве.

Украинские мероприятия по контролю и ликвидации гриппа птицы признаны эквивалентными тем, которые осуществляются странами-членами ЕС, — отмечают в ведомстве и добавляют, что начались переговоры с Евросоюзом по согласованию позиций по этому вопросу.

Напомним, Евросоюз предлагает Украине провести переговоры относительно моратория на экспорт леса-кругляка.