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ЄС обмежив ввезення з України м’ясної продукції
Євросоюз призупинив імпорт м’яса птиці та м’ясної продукції з Україниhttps://racurs.ua/ua/n132530-ievrosouz-pryzupynyv-import-m-yasna-ta-m-yasnoyi-produkciyi-z-ukrayiny.htmlРакурс
Євросоюз призупинив імпорт з України м’яса птиці, м’ясної продукції з птиці та термічно необроблених продуктів з птиці.
Водночас ввезення на територію ЄС з України яєць та яєчної продукції під ці обмеження не потрапило, повідомляє прес-служба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
У відомстві зазначають, що відповідне повідомлення від Єврокомісії надійшло вчора ввечері.
Враховуючи звіти численних місій з оцінки еквівалентності, результати перемовин та попередніх домовленостей, зазначене рішення ЄС є приголомшливо неочікуваним для української сторони, — наголошують у відомстві.
У Держспоживслужбі зазначають, що нещодавно в Україні був зафіксований випадок загибелі птахів від грипу, про що наша держава негайно проінформувала своїх торгових партнерів.
Інцидент стався 18 січня у Немирівського районі Вінницької області. Вже 20 січня місцева влада затвердила план із ліквідації цього захворювання.
В результаті, за оперативними даними, станом на 23 січня вся наявна у відповідному епізоотичному осередку птиця була умертвлена та спалена й розпочалися дезінфекційні роботи, наголошують у відомстві.
Українські заходи щодо контролю та ліквідації грипу птиці визнані еквівалентними тим, які здійснюються країнами-членами ЄС, — наголошують у відомстві й додають, що розпочалися переговори з Євросоюзом щодо узгодження позицій з цього питання.
Нагадаємо, Євросоюз пропонує Україні провести переговори щодо мораторію на експорт лісу-кругляка.
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