Пьяное вождение: судья Апелляционного суда избежал ответственности, скриншот видео

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Судьям Печерского райсуда Киева не хватило доказательств наказать их коллегу из Шестого апелляционного суда Константина Бабенко.

В декабре Бабенко остановили патрульные полицейские, поскольку заподозрили, что он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Судья пытался убежать от патрульных и его догнали на парковке возле дома.

В январе Печерский райсуд закрыл производство в отношении судьи Шестого апелляционного админсуда. «Слидство.Инфо» обнародовало видеоматериалы патрульных с места происшествия.

Как видно из них, Бабенко пытался оттолкнуть правоохранителей, заявлял, что патрульные не имеют права его задерживать в соответствии с Конституцией. Судья отказался пройти тест на уровень алкоголя в крови.

Да хоть я убью кого-то сейчас, не имеете права задерживать! — так судья кричал на правоохранителей, которые его задерживали.

Его коллега в Печерском райсуде Светлана Смык 16 января постановила прекратить производство относительно Бабенка. Она считает, что доказательств пребывания за рулем именно Бабенко не хватает. Этот судья не пришел на заседание, но подал письменные объяснения. В них заверил, что машиной не управлял, а полиция проверяла его незаконно.

Журналисты сумели получить видео уличных камер видеонаблюдения. Они утверждают, что в тот вечер, когда задержали Mercedes судьи, за его рулем видно человека, похожего внешне на Бабенко. В постановлении суда речь не идет о том, приобщили ли эти записи к делу.