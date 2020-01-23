Водіння напідпитку: суддя Апеляційного суду уник відповідальності, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n132528-dokazy-vidsutni-femida-ne-zmogla-pokaraty-suddu-yakogo-spiymaly-napidpytku-za-kermom-video.html

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Суддям Печерського райсуду Києва забракло доказів покарати їхнього колегу з Шостого апеляційного суду Костянтина Бабенка.

У грудні Бабенка зупинили патрульні поліцейські, оскільки запідозрили, що він керував автомобілем напідпитку. Суддя намагався втекти від патрульних і його наздогнали на паркові біля будинку.

У січні Печерський райсуд закрив провадження щодо судді Шостого апеляційного адмінсуду. «Слідство.Інфо» оприлюднило також відеоматеріали патрульних з місця події.

Як видно з них, Бабенко намагався відштовхнути правоохоронців, заявляв, що патрульні не мають права його затримувати відповідно до Конституції. Суддя відмовився пройти й тест на рівень алкоголю в крові.

Та хоч я вб’ю когось зараз, не маєте права затримувати! — так суддя кричав до правоохоронців, які його затримували.

Його колега Світлана Смик 16 січня постановила закрити провадження щодо свого колеги. Вона вважає, що доказів перебування за кермом саме Бабенка не вистачає. Цей суддя не прийшов на засідання, але подав письмові пояснення. У них запевнив, що машиною не керував, а поліція перевіряла його незаконно.

Журналісти зуміли отримати відео з вуличних камер відеоспостереження. Вони стверджують, що у вечір, коли затримали Mercedes судді, за його кермом видно чоловіка, схожого зовні на Бабенка. У постанові суду не йдеться про те, чи долучили ці записи до справи.