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Ракурс
Зміна запобіжного заходу Кузьменко: трансляція із суду, скріншот трансляції

Зміна запобіжного заходу Кузьменко: трансляція із суду

23 січ 2020, 14:33
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Зміну запобіжного заходу фігуранту справи Павла Шеремета 23 січня розглядають у Печерському районному суді Києва. Таке клопотання подала сторона захисту Юлії Кузьменко.

Під стінами суду зібралися кілька десятків людей, які виступають на підтримку підозрюваної. Вони закликають суд змінити запобіжний захід їй на більш м’який.

14 грудня суд взяв під варту без можливості внесення застави Андрія Riffmaster Антоненка. Його заарештовано на два місяці — до 8 лютого 2020 року. Аналогічний запобіжний захід обрано і для Юлії Кузьменко. На початку січня суд не задовольнив попереднє клопотання адвокатів Кузьменко.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

Джерело: Ракурс


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