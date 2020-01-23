Справа Шеремета: Пуму відпустили з СІЗО під домашній арешт, фото — Фейсбук О.Помазановської

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Ракурс

Учасницю АТО Інну Грищенко (Пуму) 23 січня суд відпустив під домашній арешт. Запобіжний захід їй змінили в Апеляційному суді Києва.

Про таке рішення Феміди повідомила адвокат Олена Помазановська у Фейсбук. Пуму звільнили в залі суду. Грищенко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 24 лютого.

Грищенко затримали за підозрою у замаху на вбивство жителя Івано-Франківщини Михайла Чекурака. Її затримали на початку листопада, а чоловіка, також атовця Владислава Грищенка, — 24 вересня 2019 року.

Грищенки опинилися в полі зору силовиків під час розслідування невдалого замаху на мешканця Косова Чекурака, який перебуває під слідством у справі про розбій. Інні Грищенко суд 27 грудня 2019 року продовжив арешт до 24 лютого 2020 року.

Водночас 12 грудня міністр Арсен Аваков повідомив, що Грищенки із групою інших осіб проходять й у справі про вбивство Павла Шеремета. Подружжю підозру у справі Шеремета не оголошували.

Сьогодні у суді розглядають нове клопотання на арешт однієї із підозрюваних — лікарки й волонтерки Юлії Кузьменко.