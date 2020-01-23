Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Справа Шеремета: Пуму відпустили з СІЗО під домашній арешт, фото — Фейсбук О.Помазановської

Одну з фігуранток справи Шеремета відпустили з СІЗО під домашній арешт

23 січ 2020, 15:09
999

Учасницю АТО Інну Грищенко (Пуму) 23 січня суд відпустив під домашній арешт. Запобіжний захід їй змінили в Апеляційному суді Києва.

Про таке рішення Феміди повідомила адвокат Олена Помазановська у Фейсбук. Пуму звільнили в залі суду. Грищенко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 24 лютого.

Грищенко затримали за підозрою у замаху на вбивство жителя Івано-Франківщини Михайла Чекурака. Її затримали на початку листопада, а чоловіка, також атовця Владислава Грищенка, — 24 вересня 2019 року.

Грищенки опинилися в полі зору силовиків під час розслідування невдалого замаху на мешканця Косова Чекурака, який перебуває під слідством у справі про розбій. Інні Грищенко суд 27 грудня 2019 року продовжив арешт до 24 лютого 2020 року.

Водночас 12 грудня міністр Арсен Аваков повідомив, що Грищенки із групою інших осіб проходять й у справі про вбивство Павла Шеремета. Подружжю підозру у справі Шеремета не оголошували.

Сьогодні у суді розглядають нове клопотання на арешт однієї із підозрюваних — лікарки й волонтерки Юлії Кузьменко.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Тризуб «реабілітують»: Британія видалить український символ з переліку «екстремістської символіки»

У Британії український тризуб вирішили виключити з резонансного переліку «екстремістської символіки», наведеного в поліцейському посібнику «Керівництво з протидії екстремізму»

Світові новини
15:29

Спалах коронавірусу ізолював друге місто-мільйонник в Китаї

У Китаї закрили ще одне велике місто. Побоюючись поширення коронавірусу, припинили сполучення із Хуанганом, у якому проживає 7,5 млн осіб. У місті закрили туристичні та розважальні об'єкти, а також виїзне автомобільне і залізничне сполучення

Світові новини
13:31