Поезд «Укрзализныци», фото: телеканал «Прямый»

https://racurs.ua/n132533-v-deutsche-bahn-oprovergaut-chto-poluchili-v-upravlenie-ukrzaliznycu.html

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У немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn опровергают недавнее заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о передаче им в управление на десятилетний срок «Укрзализныци».

Об этом заявил представитель пресс-службы компании Керстин Экштайн, сообщает ZN.UA.

В Deutsche Bahn отмечают, что только будут предоставлять «Укрзализныце» консультативные услуги, чтобы помочь «решить ряд предпринимательских и технических вопросов».

Эти услуги будет предоставлять компания DB Engineering & Consulting, которая входит в Deutsche Bahn, — отметил Экштайн.

О передаче «Укрзализныци» в управление Deutsche Bahn Гончарук заявил сегодня во время своего выступления в Давосе (Швейцария), где проходит Всемирный экономический форум.

Гончарук заверил, что хотя стороны еще договариваться о деталях и условиях передачи «Укрзализныци», соответствующее политическое решение уже принято.

Напомним, 22 января Мининфраструктуры Украины и Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве.