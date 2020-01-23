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Ракурс
Андрей Антоненко. Фото: УНИАН

Убийство Шеремета: адвокаты Антоненко обнародовали результаты экспертизы корпуса мины МОН-50 (ФОТО)

23 янв 2020, 14:49
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Убийство Павла Шеремета многие считают «лакмусовой бумажкой» эффективности работы украинских следственных органов. Адвокаты Андрея Антоненко, которого подозревают в организации убийства журналиста, опубликовали результаты экспертизы корпуса мины МОН-50, который был найден во время обыска у подозреваемого. По мнению адвокатов, выводы экспертов ставят под сомнение обоснованность доказательств, представленных следственными органами.

Сообщение об этом появилось в группе Free Riff в Facebook.

Адвокаты утверждают, что есть много свидетелей того, что корпус боевой мины МОН-50 с нарисованным на нем смайликом, был подарен Антоненко и использовался для фотосессий. Данный корпус мины можно увидеть на снимках Антоненко в соцсетях, в частности, на фотографии, сделанной ко Дню сержанта.

Андрей Антоненко. Фото: Facebook

Также указывается, что на месте убийства Шеремета было обнаружено вещество, которого нет на корпусе мины Антоненко. Мало того, данное вещество вообще не применяется в минах.

Скриншот результатов экспертизы. Фото: sense.ua

Скриншот результатов экспертизы. Фото: sense.ua

Скриншот результатов экспертизы. Фото: sense.ua

Как известно, в минах в качестве взрывчатки используется гексоген в виде пластида. На месте взрыва следы гексогена обнаружены, но только на детонаторе, который оснащается данным взрывчатым веществом отдельно.

Скриншот результатов экспертизы. Фото: sense.ua

Скриншот результатов экспертизы. Фото: sense.ua

И самое главное, на месте убийства Шеремета была обнаружена шрапнель и втулка. Однако, у мины, изъятой у Антоненко втулка и шрапнель на месте.

Вещественные доказательства. Фото: sense.ua

Вещественные доказательства. Фото: sense.ua

По мнению адвокатов, найденная у Антоненко мина не имеет никакого отношения к взрыву, в результате которого погиб Шеремет.

Источник: Ракурс


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