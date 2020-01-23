Brexit: соглашение о выходе Великобритании из ЕС подпишут 24 января. Фото: ВВС

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Ракурс

Brexit, соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза (ЕС), подпишут уже в пятницу, 24 января. Представители Евросоюза согласились подписать соглашение о Brexit после того, как 22 января палата лордов парламента Великобритании одобрила данный документ.

Соглашение о Brexit со стороны Европейского союза подпишут президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель. Об этом рассказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе, передает «Европейская правда».

Время подписания договора будет уточнено позже, отметил представитель Еврокомиссии.

Также ожидается, что королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II подпишет документ в четверг, 23 января. Заседание, на котором будет ратифицировано соглашение, Европарламент проведет 29 января.

Официальная дата выхода Великобритании из Европейского союза — 31 января 2020 года. До этого дня процесс ратификации соглашения будет завершен.

Как известно, процедура выхода Великобритании из Европейского союза началась в 2016 году после того, как на референдуме большинство населения страны поддержали Brexit. Выход страны из блока изначально был запланирован на 2018 год, однако подписание соглашения неоднократно откладывали из-за невозможности правительства и парламента страны достичь согласия относительно особенностей соглашения с Брюсселем об условиях выхода из Евросоюза.

Как писал «Ракурс», ранее королева Великобритании Елизавета II в обращении к парламенту заявила, что страна выйдет из состава Европейского союза до 31 января 2020 года.