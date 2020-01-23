Brexit: угоду про вихід Великої Британії з ЄС підпишуть 24 січня. Фото: ВВС

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Ракурс

Brexit, угоду про вихід Великої Британії з Євросоюзу (ЄС), підпишуть уже в п’ятницю, 24 січня. Представники Євросоюзу погодилися підписати угоду про Brexit після того, як 22 січня палата лордів парламенту Великої Британії схвалила цей документ.

Угоду про Brexit з боку Європейського союзу підпишуть президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен і президент Європейської ради Шарль Мішель. Про це розповів представник Єврокомісії Ерік Мамер на брифінгу в Брюсселі, передає «Європейська правда».

Час підписання договору підтвердять пізніше, зазначив представник Єврокомісії.

Також очікується, що королева Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Єлизавета II підпише документ у четвер, 23 січня. Засідання, на якому буде ратифіковано угоду, Європарламент проведе 29 січня.

Офіційна дата виходу Великої Британії з Європейського союзу — 31 січня 2020 року. До цього дня процес ратифікації угоди буде завершено.

Як відомо, процедура виходу Великої Британії з Європейського союзу почалася у 2016 році після того, як на референдумі більшість населення країни підтримали Brexit. Вихід країни з блоку спочатку був запланований на 2018 рік, проте підписання угоди неодноразово відкладали через неможливість уряду і парламенту країни досягти згоди щодо особливостей угоди з Брюсселем про умови виходу з Євросоюзу.

Як писав «Ракурс», раніше королева Великої Британії Єлизавета II в зверненні до парламенту заявила, що країна вийде зі складу Європейського союзу до 31 січня 2020 року.