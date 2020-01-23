Андрій Антоненко. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n132532-vbyvstvo-sheremeta-advokaty-antonenka-opryludnyly-rezultaty-ekspertyzy-korpusu-miny-mon-50-foto.html

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Вбивство Павла Шеремета багато хто вважає «лакмусовим папірцем» ефективності роботи українських слідчих органів. Адвокати Андрія Антоненка, якого підозрюють в організації вбивства журналіста, опублікували результати експертизи корпусу міни МОН-50, який був знайдений під час обшуку у підозрюваного. На думку адвокатів, висновки експертів ставлять під сумнів обґрунтованість доказів, представлених слідчими органами.

Повідомлення про це з’явилося у групі Free Riff у Facebook.

Адвокати стверджують, що є багато свідків того, що корпус бойової міни МОН-50 з намальованим на ньому смайликом, був подарований Антоненку і використовувався для фотосесій. Даний корпус міни можна побачити на знімках Антоненка в соцмережах, зокрема, на фотографії, зробленій до Дня сержанта.

Також вказується, що на місці вбивства Шеремета було виявлено речовину, якої немає на корпусі міни Антоненка. Мало того, дана речовина взагалі не застосовується в мінах.

Як відомо, в мінах у якості вибухівки використовується гексоген у вигляді пластида. На місці вибуху сліди гексогену знайдені, але лише на детонаторі, який оснащується даною вибуховою речовиною окремо.

І найголовніше, на місці вбивства Шеремета була виявлена ​​шрапнель і втулка. Однак, у міни, вилученої у Антоненка втулка і шрапнель на місці.

На думку адвокатів, знайдена у Антоненка міна не має ніякого відношення до вибуху, в результаті якого загинув Шеремет.