Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Андрій Антоненко. Фото: УНІАН

Вбивство Шеремета: адвокати Антоненка оприлюднили результати експертизи корпусу міни МОН-50 (ФОТО)

23 січ 2020, 14:49
999

Вбивство Павла Шеремета багато хто вважає «лакмусовим папірцем» ефективності роботи українських слідчих органів. Адвокати Андрія Антоненка, якого підозрюють в організації вбивства журналіста, опублікували результати експертизи корпусу міни МОН-50, який був знайдений під час обшуку у підозрюваного. На думку адвокатів, висновки експертів ставлять під сумнів обґрунтованість доказів, представлених слідчими органами.

Повідомлення про це з’явилося у групі Free Riff у Facebook.

Адвокати стверджують, що є багато свідків того, що корпус бойової міни МОН-50 з намальованим на ньому смайликом, був подарований Антоненку і використовувався для фотосесій. Даний корпус міни можна побачити на знімках Антоненка в соцмережах, зокрема, на фотографії, зробленій до Дня сержанта.

Андрій Антоненко. Фото: FacebookТакож вказується, що на місці вбивства Шеремета було виявлено речовину, якої немає на корпусі міни Антоненка. Мало того, дана речовина взагалі не застосовується в мінах.

Скріншот результатів експертизи. Фото: sense.ua

Скріншот результатів експертизи. Фото: sense.ua

Скріншот результатів експертизи. Фото: sense.uaЯк відомо, в мінах у якості вибухівки використовується гексоген у вигляді пластида. На місці вибуху сліди гексогену знайдені, але лише на детонаторі, який оснащується даною вибуховою речовиною окремо.

Скріншот результатів експертизи. Фото: sense.ua

Скріншот результатів експертизи. Фото: sense.uaІ найголовніше, на місці вбивства Шеремета була виявлена ​​шрапнель і втулка. Однак, у міни, вилученої у Антоненка втулка і шрапнель на місці.

Речові докази. Фото: sense.ua

Речові докази. Фото: sense.uaНа думку адвокатів, знайдена у Антоненка міна не має ніякого відношення до вибуху, в результаті якого загинув Шеремет.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Тризуб «реабілітують»: Британія видалить український символ з переліку «екстремістської символіки»

У Британії український тризуб вирішили виключити з резонансного переліку «екстремістської символіки», наведеного в поліцейському посібнику «Керівництво з протидії екстремізму»

Світові новини
15:29

Спалах коронавірусу ізолював друге місто-мільйонник в Китаї

У Китаї закрили ще одне велике місто. Побоюючись поширення коронавірусу, припинили сполучення із Хуанганом, у якому проживає 7,5 млн осіб. У місті закрили туристичні та розважальні об'єкти, а також виїзне автомобільне і залізничне сполучення

Світові новини
13:31