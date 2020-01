Изображением трезубца злоупотребляют праворадикальные группы, которые используют его для своей идентификации.

Об этом министр по вопросам безопасности Великобритании Брэндон Льюис заявил во время выступления в парламенте страны, сообщает посольство Украины в Великобритании в своем Твиттере.

В то же время Льюис отметил, что полиция Великобритании сожалеет о любом оскорблении, которое могло быть вызвано включением малого герба Украины во внутренний учебный документ британских правоохранителей «Руководство по противодействию экстремизму».

В этом руководстве изображение трезубца было отмечено как «украинский трезубец (националистический)». Также в нем есть символика полка «Азов», международной неправительственной природоохранной организации Greenpeace и ряда ненасильственных организаций. В британской полиции ранее заявляли, что это пособие не определяет все организации как экстремистские, а вышло только для ознакомления.

