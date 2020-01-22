Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Украинский трезубец, фото: Comments.UA

Трезубцем злоупотребляют радикалы, считают в британском правительстве (ВИДЕО)

22 янв 2020, 21:57
999

Изображением трезубца злоупотребляют праворадикальные группы, которые используют его для своей идентификации.

Об этом министр по вопросам безопасности Великобритании Брэндон Льюис заявил во время выступления в парламенте страны, сообщает посольство Украины в Великобритании в своем Твиттере.

В то же время Льюис отметил, что полиция Великобритании сожалеет о любом оскорблении, которое могло быть вызвано включением малого герба Украины во внутренний учебный документ британских правоохранителей «Руководство по противодействию экстремизму».

Мы признаем, что трезубец является государственным гербом Украины, имеет важное конституционное, историческое и культурное значение для украинского народа, — добавил Льюис.

В этом руководстве изображение трезубца было отмечено как «украинский трезубец (националистический)». Также в нем есть символика полка «Азов», международной неправительственной природоохранной организации Greenpeace и ряда ненасильственных организаций. В британской полиции ранее заявляли, что это пособие не определяет все организации как экстремистские, а вышло только для ознакомления.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко настаивает на необходимости пересмотра этого пособия и исключения из него украинского трезубца.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Трезубцем злоупотребляют радикалы, считают в британском правительстве (ВИДЕО)

Министр по вопросам безопасности Великобритании Брэндон Льюис во время своего выступления в парламенте прокомментировал включение украинского трезубца в учебный документ британских правоохранителей «Руководство по противодействию экстремизму»

Новости мира
21:57

Зеленский и Путин не планируют встречаться в Израиле, но общение не исключено — ОП

Президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин поедут на форум памяти Холокоста в Израиль. Там у них не запланирована встреча, но общение глав стран не исключено, сказали в Офисе президента

Новости Украины
15:38