Украинский трезубец, фото: Comments.UA

https://racurs.ua/n132498-trezubcem-zloupotreblyaut-radikaly-utverjdaut-v-britanskom-pravitelstve-video.html

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Изображением трезубца злоупотребляют праворадикальные группы, которые используют его для своей идентификации.

Об этом министр по вопросам безопасности Великобритании Брэндон Льюис заявил во время выступления в парламенте страны, сообщает посольство Украины в Великобритании в своем Твиттере.

В то же время Льюис отметил, что полиция Великобритании сожалеет о любом оскорблении, которое могло быть вызвано включением малого герба Украины во внутренний учебный документ британских правоохранителей «Руководство по противодействию экстремизму».

Мы признаем, что трезубец является государственным гербом Украины, имеет важное конституционное, историческое и культурное значение для украинского народа, — добавил Льюис.

В этом руководстве изображение трезубца было отмечено как «украинский трезубец (националистический)». Также в нем есть символика полка «Азов», международной неправительственной природоохранной организации Greenpeace и ряда ненасильственных организаций. В британской полиции ранее заявляли, что это пособие не определяет все организации как экстремистские, а вышло только для ознакомления.

.@UKHomeOffice Government comment on the inclusion of the #Tryzub in the Extremism Guide @TerrorismPolice:

«We sincerely regret any offense caused to the Ukrainian nation or its people» — @BrandonLewis. #TridentIsUkraine�� pic.twitter.com/gT445vBPxN — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 22, 2020

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко настаивает на необходимости пересмотра этого пособия и исключения из него украинского трезубца.