Трезубец. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n132374-izvineniy-nedostatochno-pristayko-trebuet-ot-britanii-udalit-trezubec-iz-spiska-terroristicheskih.html

Ракурс

Украинский трезубец до сих пор не исключили из антитеррористического пособия, которое опубликовали британские полицейские. На дополнительных разъяснениях настаивает посольство Украины в Великобритании и глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Комментируя заявление британской стороны о том, что они понимают и сожалеют о причиненной обиде, Вадим Пристайко у себя в Twitter написал, что в таком случае пора пересмотреть пособие и удалить из него украинский трезубец.

В посольстве Украины в Великобритании добавили, что от британской стороны до сих пор нет четкого ответа, собираются ли они исправить «Руководство по противодействию экстремизму» и убрать из этого пособия упоминание украинского трезубца. Ведомство призвало дать дополнительные разъяснения в этом вопросе.

Отметим, ранее посольство Соединенного Королевства в Украине опубликовало заявление, в котором сказано, что они осознают, что причинили обиду появлением трезубца в «Руководстве по противодействию экстремизму» и сожалеют об этом. В посольстве также признали, что трезубец «имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины».