Тризуб. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n132374-vybachen-nedostatno-prystayko-vymagaie-u-brytaniyi-vydalyty-tryzub-zi-spysku-terorystychnyh.html

Ракурс

Український тризуб досі не виключили з антитерористичного посібника, який опублікували британські поліцейські. На додаткових роз’ясненнях наполягає посольство України у Великобританії та глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко.

Коментуючи заяву британської сторони про те, що вони розуміють і висловлюють жаль з приводу заподіяної образи, Вадим Пристайко у себе в Twitter написав, що в такому випадку настав час переглянути посібник і видалити з нього український тризуб.

У посольстві України в Великобританії додали, що від британської сторони досі немає чіткої відповіді, чи збираються вони виправити «Керівництво з протидії екстремізму» і прибрати з цього посібника згадку про український тризуб. Відомство закликало дати додаткові роз’яснення з цього питання.

Зазначимо, раніше посольство Сполученого Королівства в Україні опублікувало заяву, в якій йдеться про те, що вони усвідомлюють, що заподіяли образу появою тризуба у «Керівництві з протидії екстремізму» і шкодують про це. У посольстві також визнали, що тризуб «має конституційне, історичне і культурне значення для народу України».