Тризубом зловживають радикали, вважають у британському уряді (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n132498-tryzubom-zlovjyvaut-radykaly-ministr-z-pytan-bezpeky-brytaniyi-video.htmlРакурс
Зображенням тризуба зловживають праворадикальні групи, які використовують його для своєї ідентифікації.
Про це міністр з питань безпеки Великої Британії Брендон Льюїс заявив під час свого виступу в парламенті країни, повідомляє посольство України у Британії у своєму Твіттері.
Водночас Льюїс наголосив, що поліція Британії шкодує про будь-яку образу, яка могла бути спричинена включенням малого герба України до внутрішнього навчального документа британських правоохоронців «Керівництво з протидії екстремізму».
Ми визнаємо, що тризуб є державним гербом України, має важливе конституційне, історичне та культурне значення для українського народу, — додав Льюїс.
У цьому посібнику зображення тризуба було позначене як «український тризуб (націоналістичний)». Також у ньому є символіка полку «Азов», міжнародної неурядової природоохоронної організації Greenpeace та низки ненасильницьких організацій. В британській поліції раніше заявляли, що цей посібник не визначає всі організації як екстремістські, а вийшов лише для ознайомлення.
.@UKHomeOffice Government comment on the inclusion of the #Tryzub in the Extremism Guide @TerrorismPolice:— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 22, 2020
«We sincerely regret any offense caused to the Ukrainian nation or its people» — @BrandonLewis. #TridentIsUkraine�� pic.twitter.com/gT445vBPxN
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко наполягає на необхідності перегляду цього посібника та виключенні з нього українського тризуба.