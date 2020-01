Зображенням тризуба зловживають праворадикальні групи, які використовують його для своєї ідентифікації.

Про це міністр з питань безпеки Великої Британії Брендон Льюїс заявив під час свого виступу в парламенті країни, повідомляє посольство України у Британії у своєму Твіттері.

Водночас Льюїс наголосив, що поліція Британії шкодує про будь-яку образу, яка могла бути спричинена включенням малого герба України до внутрішнього навчального документа британських правоохоронців «Керівництво з протидії екстремізму».

У цьому посібнику зображення тризуба було позначене як «український тризуб (націоналістичний)». Також у ньому є символіка полку «Азов», міжнародної неурядової природоохоронної організації Greenpeace та низки ненасильницьких організацій. В британській поліції раніше заявляли, що цей посібник не визначає всі організації як екстремістські, а вийшов лише для ознайомлення.

