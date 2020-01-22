Український тризуб, фото: Comments.UA

https://racurs.ua/ua/n132498-tryzubom-zlovjyvaut-radykaly-ministr-z-pytan-bezpeky-brytaniyi-video.html

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Зображенням тризуба зловживають праворадикальні групи, які використовують його для своєї ідентифікації.

Про це міністр з питань безпеки Великої Британії Брендон Льюїс заявив під час свого виступу в парламенті країни, повідомляє посольство України у Британії у своєму Твіттері.

Водночас Льюїс наголосив, що поліція Британії шкодує про будь-яку образу, яка могла бути спричинена включенням малого герба України до внутрішнього навчального документа британських правоохоронців «Керівництво з протидії екстремізму».

Ми визнаємо, що тризуб є державним гербом України, має важливе конституційне, історичне та культурне значення для українського народу, — додав Льюїс.

У цьому посібнику зображення тризуба було позначене як «український тризуб (націоналістичний)». Також у ньому є символіка полку «Азов», міжнародної неурядової природоохоронної організації Greenpeace та низки ненасильницьких організацій. В британській поліції раніше заявляли, що цей посібник не визначає всі організації як екстремістські, а вийшов лише для ознайомлення.

.@UKHomeOffice Government comment on the inclusion of the #Tryzub in the Extremism Guide @TerrorismPolice:

«We sincerely regret any offense caused to the Ukrainian nation or its people» — @BrandonLewis. #TridentIsUkraine�� pic.twitter.com/gT445vBPxN — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 22, 2020

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко наполягає на необхідності перегляду цього посібника та виключенні з нього українського тризуба.