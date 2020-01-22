Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Український тризуб, фото: Comments.UA

Тризубом зловживають радикали, вважають у британському уряді (ВІДЕО)

22 січ 2020, 21:57
999

Зображенням тризуба зловживають праворадикальні групи, які використовують його для своєї ідентифікації.

Про це міністр з питань безпеки Великої Британії Брендон Льюїс заявив під час свого виступу в парламенті країни, повідомляє посольство України у Британії у своєму Твіттері.

Водночас Льюїс наголосив, що поліція Британії шкодує про будь-яку образу, яка могла бути спричинена включенням малого герба України до внутрішнього навчального документа британських правоохоронців «Керівництво з протидії екстремізму».

Ми визнаємо, що тризуб є державним гербом України, має важливе конституційне, історичне та культурне значення для українського народу, — додав Льюїс.

У цьому посібнику зображення тризуба було позначене як «український тризуб (націоналістичний)». Також у ньому є символіка полку «Азов», міжнародної неурядової природоохоронної організації Greenpeace та низки ненасильницьких організацій. В британській поліції раніше заявляли, що цей посібник не визначає всі організації як екстремістські, а вийшов лише для ознайомлення.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко наполягає на необхідності перегляду цього посібника та виключенні з нього українського тризуба.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Смертельний вірус у Китаї: ВООЗ вирішила поки не оголошувати надзвичайний стан

ВООЗ завтра проведе ще одне засідання з приводу спалаху нового коронавірусу в Китаї. Сьогодні в організації вирішили дочекатися, доки експерти зберуть більше інформації з цього питання

Світові новини
23:22

Рябошапка відкрив справу проти Киви через бійку в київському ресторані

Генпрокурор за заявою постраждалого громадянина порушив провадження стосовно народного депутата із фракції «Опозиційна платформа — За життя» Іллі Киви у зв’язку з сьогоднішньою бійкою в одному з ресторанів Києва

Новини України
22:45

Верховний суд заборонив НБУ вимагати у Коломойського повертати кредити рефінансування за його поручительством

Верховний суд відхилив касаційну скаргу НБУ на рішення судів щодо стягнення з компанії Коломойського іпотеки у рахунок погашення кредитів рефінансування, які видавалися «ПриватБанку» до його націоналізації і за якими компанія була поручителем.

Новини України
16:37