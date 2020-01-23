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Ракурс
Зображення тризуба, фото: «Вікіпедія»

Тризуб «реабілітують»: Британія видалить український символ з переліку «екстремістської символіки»

23 січ 2020, 15:29
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Тризуб, конституційний національний символ та герб України, у Великій Британії вирішили виключити з переліку «екстремістської символіки», наведеного в резонансному поліцейському посібнику «Керівництво з протидії екстремізму».

Відповідне рішення було ухвалене після численних звернень небайдужих українців та українських дипломатів. Про це у своєму Твіттері повідомило посольство України у Великій Британії з посиланням на прес-службу контртерористичного управління британської поліції.

У британському відомстві зазначають, що певні національні прапори та символи потрапили до цього посібника, оскільки є випадки присвоєння їх собі ультраправими групами як частини своєї ідентичності.

Ми зустрілися з представниками FCO (Управління закордонних справ та Співдружності Великої Британії — ред.) та посольства України, оновили посібник та вилучили український конституційний тризуб, — зазначили у прес-службі контртерористичного управління.

Нагадаємо, до цього посібника, окрім тризуба, також потрапили символіка полку «Азов», міжнародної неурядової природоохоронної організації Greenpeace та низки ненасильницьких організацій.

Джерело: Ракурс


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999

Тризуб «реабілітують»: Британія видалить український символ з переліку «екстремістської символіки»

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