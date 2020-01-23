В Минздраве сообщили, есть ли угроза поражения коронавирусом для украинцев. Фото: ТСН

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Коронавирус из Китая унес по меньшей мере 17 жизней и привел к изоляции двух городов-миллионников. Еще полтысячи человек заражены вирусом, и это лишь официальные данные. В Министерстве здравоохранения рассказали, что известно о новом смертельном заболевании, и дали рекомендации, как уберечься от заражения.

Инкубационный период коронавируса в среднем длится от 2 до 12 суток. У людей, находящихся в инкубационном периоде, нет никаких клинических симптомов проявлений болезни. Случаев заражения новым китайским вирусом в Украине пока не зафиксировали. В Минздраве подчеркнули, что экспресс-тестов для выявления этой болезни в Украине пока нет, присутствуют только стандартные методы диагностики. Об этом во время сегодняшнего брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин отметил, что риск занесения вируса в Украину пока оценивается как средний. У лиц, путешествующих в город Ухань, установлен средний риск возможного инфицирования.

По словам Кузина, такой уровень не предусматривает ограничений на перемещение грузов, товаров или лиц, которые путешествуют. При этом Центр общественного здоровья внедрил определенные действия по обеспечению готовности ответа на потенциально завезенные случаи.

Кузин подчеркнул, что из-за китайского коронавируса усилены меры в аэропорту «Борисполь». Прямого авиасообщения с Уханем в Украине нет, но есть с другими китайскими городами. Сотрудники Лабораторного центра ежедневно будут встречать самолеты из КНР, проводить опрос и проверять самочувствие пассажиров, наличие жалоб на здоровье.

Как известно, медики советуют украинцам в Китае регулярно мыть руки, не есть термически необработанные продукты и обращаться к врачу, если контактировали с людьми из регионов, где есть заболевания.

По последней информации, по состоянию на 23 января новый вирус зафиксировали в Таиланде, Японии, Южной Корее и США. От вируса скончались 17 человек, еще более 450 — заболели.

Напомним, в Китае закрыли города Хуанган, Ечжоу и Ухан, чтобы остановить распространение смертельного коронавирус. В этих населенных пунктах закрыли не только туристические и развлекательные объекты, но и выездное автомобильное и железнодорожное сообщение.