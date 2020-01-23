Коронавирус: вспышка болезни изолировала второй город-миллионник в Китае, фото — "24 канал"

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Власти Китая закрыли второй крупной город, опасаясь распространения смертельного коронавируса. Сегодня выезд и въезд закрыли в Хуангане с населением 7,5 млн человек. Этот город-миллионник расположен рядом с Уханем, который считается центром распространения коронавируса.

В Хуангане (провинция Хубэй) закрыли туристические и развлекательные объекты. Власти закрыли выездное автомобильное и железнодорожное сообщение.

Местные власти сообщили, что ограничения вводят с сегодняшнего дня. Каждый автомобиль, который въезжает или выезжает из города, будет проверен. Власти также рекомендовали жителям не покидать город. Также временно приостановлена ​​работа центрального городского рынка.

Вспышку пневмонии в Ухане зафиксировали в декабре 2019 года, его возбудителем является ранее неизвестный коронавирус (2019 nCoV). По последним данным, 617 человек заразились вирусом, 17 человек погибли.

Вчера власть изолировала Ухань, но вирус успел проникнуть в другие провинции Китая, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао.

Всемирная организация здравоохранения провела экстренное заседание чрезвычайного комитета, однако окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не приняли. Кроме того, медики думают, передается ли он от человека к человеку.