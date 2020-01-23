Коронавірус: спалах хвороби ізолював друге місто-мільйонник в Китаї, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/ua/n132524-spalah-koronavirusu-izoluvav-druge-misto-milyonnyk-v-kytayi.html

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Влада Китаю закрила друге велике місто, побоюючись поширення смертельного коронавірусу. Сьогодні виїзд та в’їзд закрили в Хуанган з населенням 7,5 млн осіб. Це місто-мільйонник розташоване поруч з Уханем, який вважають центром поширення коронавірусу.

В Хуангані (провінція Хубей) закрили туристичні та розважальні об'єкти. Влада закрили виїзне автомобільне і залізничне сполучення.

Місцева влада повідомила, що обмеження запроваджують від сьогодні. Кожен автомобіль, який в’їжджає або виїжджає з міста, буде перевірений. Влада також рекомендували жителям не залишати місто. Також тимчасово призупинено роботу центрального міського ринку.

Спалах пневмонії в Ухані зафіксували в грудні 2019 року, його збудником є раніше невідомий коронавірус (2019 nCoV). За останніми даними, 617 осіб заразилися вірусом, 17 людей загинули.

Учора влада ізолювала Ухань, але вірус встиг проникнути в інші провінції Китаю, випадки захворювання зафіксовані в Таїланді, в Японії, Південній Кореї, США, Гонконгу, Тайвані, Макао.

Всесвітня організація охорони здоров’я провела екстрене засідання надзвичайного комітету, однак остаточного рішення, чи є новий вірус глобальною загрозою, не ухвалили. Крім того, медики розмірковують, чи передаєтся він від людини до людини.