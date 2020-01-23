Трех российских политиков не пустили в Украину

Государственная пограничная служба Украины. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n132523-treh-rossiyskih-politikov-ne-pustili-v-ukrainu.html

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Трех российских политиков сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Украины не пропустили в нашу страну вечером 22 января 2020 года. Россиянам пришлось улететь в другие страны, так как «воздушные ворота Украины» для них оказались закрытыми.

О запрете на въезд российских политиков в Украину сообщила пресс-служба ГПС Украины.

Один из российских политиков прилетел из Лондона в аэропорт «Борисполь». Пограничниками было установлено, что он является членом партии «Единая Россия», а также ранее занимал кресло мэра одного из областных центров РФ.

Объяснить цель своего визита в Украину россиянин не смог, поэтому ему было отказано во въезде в страну. Утром он вылетел из «Борисполя» в Германию.

Еще два российских политика прилетели в аэропорт «Киев» из Минска. «Визитеры» утверждали, что в Украину они прибыли для участия в конференции. Один россиянин является членом партии «Единая Россия», второй — коммунистической партии России.

Политикам было отказано во въезде в страну и они улетели в Минск обратным рейсом.