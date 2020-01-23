Трьох російських політиків не пустили до України

Державна прикордонна служба України. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n132523-troh-rosiyskyh-politykiv-ne-pustyly-do-ukrayiny.html

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Трьох російських політиків співробітники Державної прикордонної служби (ДПС) України не пропустили в нашу країну ввечері 22 січня 2020 року. Росіянам довелося відлетіти до інших країн, так як «повітряні ворота України» для них виявилися закритими.

Про заборону на в’їзд російських політиків до України повідомила прес-служба ДПС України.

Один із російських політиків прилетів із Лондона в аеропорт «Бориспіль». Прикордонники встановили, що він є членом партії «Єдина Росія», а також раніше займав крісло мера одного з обласних центрів РФ.

Пояснити мету свого візиту до України росіянин не зміг, тому йому було відмовлено у в’їзді. Вранці він вилетів із «Борисполя» до Німеччини.

Ще двоє російських політиків прилетіли в аеропорт «Київ» із Мінська. «Візитери» стверджували, що до України вони прибули для участі у конференції. Один росіянин є членом партії «Єдина Росія», другий — комуністичної партії Росії.

Політикам було відмовлено у в’їзді до країни і вони полетіли до Мінська зворотним рейсом.