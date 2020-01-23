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Ракурс
Народний депутат Павло Павліш. Фото: 24 канал

У мережі поширюють фото листування нібито нардепа Павліша про розпил медбюджету

23 січ 2020, 21:49
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Народний депутат від фракції «Слуга народу» знову втрапив у скандал.

У мережі опублікували світлини, на яких зображене листування начебто народного депутата Павла Павліша із начебто заступником міністра охорони здоров’я Андрієм Семиволосом. Обоє обговорюють питання «розпилу медичного бюджету». Відповідне фото опублікувало видання «Відкрита Україна».

У месенджері начебто заступник глави МОЗ пише, що такий собі «Міша» планує «нахабно ділити бюджет». ЗМІ припускають, що цим «Мішею» може бути голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Скандальна переписка про розподіл бюджету. Фото: «Апостроф»

Скандальна переписка про розподіл бюджету. Фото: «Відкрита Україна»

Нагадаємо, листування нардепа від «Слуги народу» Богдана Яременка про надання інтимних послуг за гроші потрапило у ЗМІ. Скандал набув неабиякого розголосу, у січні Яременка звільнили з посади голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.


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У мережі поширюють фото листування нібито нардепа Павліша про розпил медбюджету

В інтернеті опублікували скандальне листування про «розпил бюджету» охорони здоров’я. У скандалі нібито фігурують народний депутат зі «Слуги народу» Павло Павліш та заступник глави МОЗ Андрій Семиволос

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