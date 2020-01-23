Народний депутат Павло Павліш. Фото: 24 канал

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Народний депутат від фракції «Слуга народу» знову втрапив у скандал.

У мережі опублікували світлини, на яких зображене листування начебто народного депутата Павла Павліша із начебто заступником міністра охорони здоров’я Андрієм Семиволосом. Обоє обговорюють питання «розпилу медичного бюджету». Відповідне фото опублікувало видання «Відкрита Україна».

У месенджері начебто заступник глави МОЗ пише, що такий собі «Міша» планує «нахабно ділити бюджет». ЗМІ припускають, що цим «Мішею» може бути голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Нагадаємо, листування нардепа від «Слуги народу» Богдана Яременка про надання інтимних послуг за гроші потрапило у ЗМІ. Скандал набув неабиякого розголосу, у січні Яременка звільнили з посади голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.