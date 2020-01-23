Народный депутат Павел Павлиш. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n132559-v-seti-rasprostranyaut-foto-perepiski-yakoby-nardepa-pavlysha-o-delejke-budjeta.html

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Народный депутат от фракции «Слуга народа» снова попал в скандал.

В сети опубликовали фотографии, на которых изображена переписка якобы народного депутата Павла Павлиша с якобы заместителем министра здравоохранения Андреем Семиволосом. Оба обсуждают вопросы «дележки медицинского бюджета». Соответствующее фото опубликовало издание «Открытая Украина».

В мессенджере якобы замглавы Минздрава пишет, что некий «Миша» планирует «нагло делить бюджет». СМИ предполагают, что этим «Мишей» может быть председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Впоследствии нардеп Павлиш в комментарии издания «Страна» опроверг информацию о переписке с Семиволосом. Политик заявил, что фото фальшивое. При этом он подтвердил, что на фотографиях изображен его номер телефона.

Это чей-то фейк. У меня даже контакта Семиволоса нет. Это 100% не я, телефон мой, я это по картинке увидел, но текст переписки просто наложен. Дело в том, что я к медицине никакого отношения не имею, — заверил парламентарий.

Напомним, переписка нардепа от «Слуги народа» Богдана Яременко о предоставлении интимных услуг за деньги попала в СМИ. Скандал получил широкую огласку, в январе Яременко уволили с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.