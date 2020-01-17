Яременко уволили с должности главы комитета по иностранным делам. Фото: censor.net

https://racurs.ua/n132206-parlament-uvolil-yaremenko-s-doljnosti-glavy-komiteta-po-inostrannym-delam.html

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Богдан Яременко, народный депутат от «Слуги народа», уволен с должности председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

За проект постановления № 2751 проголосовали 317 народных депутатов. Место Яременко занял нардеп Александр Мережко. Парламент отказался назначать Елизавету Ясько председателем комитета по вопросам внешней политики вместо Богдана Яременко. Об этом шла речь в трансляции телеканала «Рада».

Александр Мережко значился в избирательном списке «Слуги народа» под № 85, но он беспартийный. На сайте Киевского национального лингвистического университета указывается, что доктор юридических наук, профессор Александр Мережко возглавлял в 2011—2017, 2018−2019 годах кафедру права. Журналистам он рассказывал, что преподает в Киево-Могилянской академии.

Также сегодня народные депутаты избрали членом комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики нардепа от фракции «Европейская солидарность» Владимира Вятровича.

Напомним, что переписка нардепа Богдана Яременко о предоставлении интимных услуг за деньги попало в СМИ. Впоследствии политик заявил, что умышленно сфабриковал переписку, но все же удалил этот пост и разместил извинения, а также обвинил СМИ в том, что они обнародуют личную информацию и могут быть наказаны за это.