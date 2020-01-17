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Авария в РФ. Фото: Daily Storm

Масштабное ДТП в России: столкнулись десятки авто, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

17 янв 2020, 12:33
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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Республике Адыгея.

На одном участке трассы М-4 «Дон» столкнулись 20 автомобилей. В результате ДТП погибли два человека, еще пять получили травмы и были госпитализированы. Об этом 17 января сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу республиканского Министерства внутренних дел.

По предварительным данным, на 1357-м км автодороги М-4 «Дон» в результате тумана произошло шесть ДТП, в которых участвовало 20 транспортных средств — отметили в ведомстве.

По словам медиков, один из пострадавших погиб на месте происшествия, другой скончался в больнице. Еще одна пациентка находится в стабильно тяжелом состоянии.

Авария в РФ. Фото: Daily Storm

Авария в РФ. Фото: Daily Storm

Напомним, 17 января возле Ровно произошло масштабное ДТП. Сразу семь автомобилей столкнулись близ села Александрия Ровенского района. Причиной аварии стал густой туман и гололед.


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