Авария в РФ. Фото: Daily Storm

https://racurs.ua/n132205-masshtabnoe-dtp-v-rossii-stolknulis-desyatki-avto-est-jertvy-foto-video.html

Ракурс

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Республике Адыгея.

На одном участке трассы М-4 «Дон» столкнулись 20 автомобилей. В результате ДТП погибли два человека, еще пять получили травмы и были госпитализированы. Об этом 17 января сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу республиканского Министерства внутренних дел.

По предварительным данным, на 1357-м км автодороги М-4 «Дон» в результате тумана произошло шесть ДТП, в которых участвовало 20 транспортных средств — отметили в ведомстве.

По словам медиков, один из пострадавших погиб на месте происшествия, другой скончался в больнице. Еще одна пациентка находится в стабильно тяжелом состоянии.

Напомним, 17 января возле Ровно произошло масштабное ДТП. Сразу семь автомобилей столкнулись близ села Александрия Ровенского района. Причиной аварии стал густой туман и гололед.