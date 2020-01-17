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Ракурс
Во время учений, фото: Виталий Ковин

Вся надежда на школьников: в российской школе учат разгонять митинги (ВИДЕО)

17 янв 2020, 12:29
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Разгонять митинги недавно учили в российском городе Перми учеников полицейского кадетского класса школы № 105.

На видео, которое опубликовал на своей странице в социальной сети Фейсбук местный историк и политолог Виталий Ковин, можно увидеть, как учеников учат держать щиты и отражать атаки митингующих.

По его словам, речь идет о учениках 8−9 классов.

Он также отметил, что пообщался с двумя ученицами из класса, который принимал участие в этих учениях.

Такие тихие, скромные школьницы. Но, им такие занятия нравятся! Говорили искренне, — отметил Ковин.

Школьницы также сообщили ему, что такие занятия проходят уже во второй раз.

Родители, вы действительно хотите, чтобы ваших детей этому учили: щиты держать, дубинками махать, «черепаху строить», атаки протестующих отбивать. И девочек тоже?, — подчеркнул Ковин.

Стоит отметить, что это не первое сообщение из России о таких «образовательных мероприятиях».

Так, в декабре появилось видео из Татарстана, на котором силовики Росгвардии провели тренировку по разгону митингов, в которой в качестве статистов были задействованы местные школьники.

Источник: Ракурс


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