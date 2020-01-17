Під час навчань, фото: Віталій Ковін

https://racurs.ua/ua/n132204-vsya-nadiya-na-shkolyariv-u-rosiyskiy-shkoli-navchaut-rozganyaty-mityngy-video.html

Ракурс

Розганяти мітинги нещодавно навчали в російському місті Пермі учнів поліцейського кадетського класу школи № 105.

На відео, яке опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук місцевий історик і політолог Віталій Ковін, можна побачити, як школярів вчать тримати щити та відбивати атаки мітингувальників.

За його словами, йдеться про учні 8−9 класів.

Він також зазначив, що поспілкувався з двома ученицями з класу, який брав участь у цих навчаннях.

Такі тихі, скромні школярки. Але, їм такі заняття подобаються! Говорили щиро, — зазначив Ковін.

Школярки також повідомили йому, що такі заняття відбуваються вже вдруге.

Батьки, ви дійсно хочете, щоб ваших дітей цього вчили: щити тримати, кийками махати, «черепаху будувати», атаки протестувальників відбивати. І дівчаток теж?, — наголосив Ковін.

Варто зазначити, що це не перше повідомлення з Росії про такі «освітні заходи».

Так, у грудні з’явилося відео з Татарстану, на якому силовики Росгвардії провели тренування з розгону мітингів, у котрому як статисти були задіяні місцеві школярі.