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Курс гривні. Фото: 112.ua

Заява Гончарука про відставку не вплинула на курс гривні

17 січ 2020, 12:28
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Курс української гривні зміцнився, незважаючи на заяву прем'єр-міністра України Олексія Гончарука про відставку. Сьогодні на відкритті міжбанківського валютного ринку середньозважений курс національної валюти закріпився на рівні 24,14 грн за один дол.

Котирування гривні на відкритті міжбанку було в межах від 24,12 до 24,16 грн за один дол. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна», посилаючись на інформацію, отриману від дилерів комерційних банків.

Національний банк України (НБУ) встановив на 17 січня офіційний курс гривні на рівні 24,0923 грн за один дол.

Слід зазначити, що середньозважений курс гривні за підсумками попередніх торгів на міжбанку склав 24,1825 грн за один дол. Таким чином, гривня зміцнилася, не відреагувавши на заяву Гончарука про відставку.


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