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Курс гривны. Фото: 112.ua

Заявление Гончарука об отставке не отразилось на курсе гривны

17 янв 2020, 12:28
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Курс украинской гривны укрепился, несмотря на заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке. Сегодня на открытии межбанковского валютного рынка средневзвешенный курс национальной валюты закрепился на уровне 24,14 грн за один долл.

Котировки гривны на открытии межбанка варьировались от 24,12 до 24,16 грн за один долл. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на информацию, полученную от дилеров коммерческих банков.

Национальный банк Украины (НБУ) установил на 17 января официальный курс гривны на уровне 24,0923 грн за один долл.

Следует отметить, что средневзвешенный курс гривны по итогам предыдущих торгов на межбанке составил 24,1825 грн за один долл. Таким образом, гривна укрепилась, не отреагировав на заявление Гончарука об отставке.


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