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Аварія в РФ. Фото: Daily Storm

Масштабна автотроща в Росії: зіштовхнулися десятки авто, є жертви (ФОТО, ВІДЕО)

17 січ 2020, 12:33
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Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками сталася в Республіці Адигея.

На одній ділянці траси М-4 «Дон» зіштовхнулися 20 автомобілів. Внаслідок ДТП загинули двоє осіб, ще п’ятеро дістали травми й були госпіталізовані. Про це 17 січня повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу республіканського Міністерства внутрішніх справ.

За попередніми даними, на 1357-му км автодороги М-4 «Дон» внаслідок туману сталося шість ДТП, в яких брало участь 20 транспортних засобів, — зазначили у відомстві.

За словами медиків, один із постраждалих загинув на місці події, інший помер у лікарні. Ще одна пацієнтка перебуває у стабільно важкому стані.

Аварія в РФ. Фото: Daily Storm

Аварія в РФ. Фото: Daily Storm

Нагадаємо, 17 січня біля Рівного сталася масштабна ДТП. Відразу сім автомобілів зіштовхнулися поблизу села Олександрія Рівненського району. Причиною аварії стали густий туман та ожеледиця.


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