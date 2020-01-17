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Яременка звільнили з посади голови комітету із закордонних справ. Фото: censor.net

Парламент звільнив Яременка з посади голови комітету

17 січ 2020, 13:03
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Богдан Яременко, народний депутат від «Слуги народу», звільнений з посади голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

За проект постанови № 2751 проголосували 317 народних депутатів. Місце Яременка посів нардеп Олександр Мережко. Парламент відмовився призначати Єлизавету Ясько головою комітету з питань зовнішньої політики замість Богдана Яременка. Про це йшлося в трансляції телеканалу «Рада».

Олександр Мережко значився у виборчому списку «Слуги народу» під № 85, але він безпартійний. На сайті Київського національного лінгвістичного університету вказується, що доктор юридичних наук, професор Олександр Мережко очолював у 2011−2017, 2018−2019 роках кафедру права. Журналістам він розповідав, що викладає і в Києво-Могилянській академії.

Також сьогодні народні депутати обрали членом комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики нардепа від фракції «Європейська солідарність» Володимира В’ятровича.

Нагадаємо, що листування нардепа Богдана Яременка про надання інтимних послуг за гроші потрапило у ЗМІ. Згодом політик заявив, що умисно сфабрикував листування, але все ж видалив цей пост і розмістив вибачення, а також звинуватив ЗМІ у тому, що вони оприлюднюють особисту інформацію і можуть бути покарані за це.

Джерело: Ракурс


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