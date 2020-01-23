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Жертвами коронавірусу в КНР стали 18 осіб. Фото: ТВЦ

Китайський коронавірус: смерть інфікованого вперше зафіксували за межами епіцентру захворювання (КАРТА)

23 січ 2020, 20:09
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Новий коронавірус забрав вже 18 життів у Китаї.

Влада провінції Хебей повідомила про першу смерть від нового коронавірусу за межами епіцентру захворювання. За інформацією місцевої комісії з питань охорони здоров’я, 80-річний пацієнт помер ще 22 січня. Сьогодні медики підтвердили, що він був інфікований коронавірусом. Про це 23 січня повідомляє Reuters.

Провінція Хубей, де розташоване місто Ухань і де був зафіксований спалах невідомої хвороби, розташована в центральній частині КНР. Провінція Хебей, де вперше померла людина від коронавірусу, розташована на сході Китаю.

Раніше повідомлялося, що новий вірус також зафіксували у Таїланді, Японії, Південній Кореї та США. Від хвороби померли 17 людей, ще понад 450 — захворіли.

Провінції Хубей та Хебей в Китаї. Карта: Wikipedia

Нагадаємо, у Китаї на карантин закрили міста Хуанган, Ечжоу та Ухан, щоб зупинити поширення смертельного коронавірусу. В цих населених пунктах закрили не лише туристичні та розважальні об'єкти, але й виїзне автомобільне і залізничне сполучення.

Вперше спалах вірусу був зафіксований у місті Ухань. Експерти припускають, що хвороба могла поширитися з місцевого ринку морепродуктів, де також продавали тварин. Всі інфіковані або жили в Ухані, або відвідували його під час подорожей.


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999

Китайський коронавірус: смерть інфікованого вперше зафіксували за межами епіцентру захворювання (КАРТА)

У Китайській Народній Республіці внаслідок невідомого коронавірусу загинуло вже 18 осіб. Вперше жертва смертоносної хвороби померла в провінції Хебей, за межами епіцентру зараження

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20:09